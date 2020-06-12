Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika

Olay sırasında çocukların evde olmadığı öğrenildi.

Nermin Y'nin cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tartışma sırasında İbrahim Y, eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan zanlı, suçunu itiraf ederek teslim oldu.

İlçede emlak danışmanlığı yapan İbrahim Y. (41), ayrı yaşadıkları iki çocuk annesi eşi Nermin Y'nin (36) Fevzi Paşa Mahallesi Elif Sokak'taki evine gitti.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

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