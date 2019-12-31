Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı - Son Dakika

Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'deki Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ayrı yaşadığı eşini darbettikten sonra ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'deki Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ayrı yaşadığı eşini darbettikten sonra ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

A.F.T. (47) hastanede çalışan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi F.T'yi (46) darbetti.

Hastaneden çıktıktan sonra ateş açıp kaçan A.F.T, hastaneye yakın bir bölgede polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli koca, işlemler için emniyete götürüldü.

F.T. ise hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:16 Kaynak: AA
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