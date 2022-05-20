Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı

20.05.2022 21:55

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, bıçakla karısını öldürdü, kayınvalidesini de ağır yaraladı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, bıçakla karısını öldürdü, kayınvalidesini de ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Metin A. (37), ayrı yaşadıkları belirtilen üç çocuğunun annesi Cansu A'nın Çınartepe Mahallesi 2619. Sokak'ta yaşadığı ailesinin evine geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Metin A, eşi ve kayınvalidesi Nedime G'ye yanında getirdiği bıçakla saldırdı.

Kadınların çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen anne ve kızı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Cansu A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesi Nedime G'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli Metin A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı
Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla karısını öldüren, kayınvalidesini yaralayan şüpheli kaçtı - Son Dakika


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