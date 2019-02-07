Ayrı Yaşadığı Eşini Öldürdüğü İddiası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.



Cemil B, kendisinden ayrılmak isteyen ve babaevine giden eşi Meryem B'yi (23), barışma bahanesiyle otomobiline bindirdi.



Eşini Balıkesir'e götüren Cemil B'nin, bir süre sonra jandarmayı arayıp cinayet işlediğini itiraf ettiği belirtildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, söz konusu otomobilde kadının cesedini buldu.



Gözaltına alınan Cemil B. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Öte yandan, çiftin bir sene önce evlendiği öğrenildi.

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