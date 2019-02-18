Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Ayrı Yaşadığı Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

38 dakika önce

Ankara'da ayrı yaşadığı eşini silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Şükrü Ş, Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

Ayrı Yaşadığı Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı, System.String[]
Ankara'da ayrı yaşadığı eşini silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Şükrü Ş, Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi'nde yaşayan Döndü Ş. (41), bir süredir ayrı olduğu eşi Şükrü Ş. (39) tarafından sokakta silahla vuruldu.

Ağır yaralanan ve ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Döndü Ş, acil müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kıbrısköy'de gözaltına aldı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şükrü Ş. hakkında, eşine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle 6 ay süreli uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Çiftin 5 aylık ve 8 yaşındaki çocukları ise devlet korumasına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Ankara, 3. Sayfa
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