Ayrı Yaşadığı Eşini Silahla Öldürdü
1 saat önce
Ankara'da ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi, hayatını kaybetti.
Ankara
'da ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mamak
ilçesi Mehtap Mahallesi'nde yaşayan Döndü Ş. (41), sabah Saime Kadın İlkokulu yakınlarında yürürken, bir süredir ayrı olduğu eşi Şükrü Ş. (39) tarafından silahla vuruldu.
Ağır yaralanan ve ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Döndü Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Şükrü Ş. hakkında, iki kez uzaklaştırma ve tedbir kararı bulunduğu belirtildi.
Çiftin 5 aylık ve 8 yaşındaki çocukları ise devlet korumasına alındı.
Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:11 Kaynak: AA
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