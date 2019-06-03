Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı
21 dakika önce
Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:35 Kaynak: AA
'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı. Kepez
ilçesi Kanal Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.Ü. (55), ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi Dilek Ü'yü konuşmak için eve çağırdı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü, Dilek Ü'yü av tüfeğiyle karnından yaraladı.
Çağrılan 112 Acil Servis
ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Dilek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli S.Ü. gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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