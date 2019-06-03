Son Dakika Haberleri: Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı

21 dakika önce

Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.

Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı, System.String[]
Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.Ü. (55), ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi Dilek Ü'yü konuşmak için eve çağırdı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü, Dilek Ü'yü av tüfeğiyle karnından yaraladı.
Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Dilek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli S.Ü. gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:35 Kaynak: AA
Kepez, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı Aydos Ormanı'nda yangın Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 16:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]