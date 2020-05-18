Ayrı yaşadığı eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika

Komşusu Mehmet Akınsoy, olay sonrası apartmanın önünde Hüseyin G. ile konuştuklarını, kendisine 'Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı' dediği öğrenildi.

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