Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

33 dakika önce

MERSİN'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.

Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü, System.String[]
MERSİN'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.

Olay, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşi Leyla Etiz ve 5 çocuğundan ayrı, Siirt'te yaşayan Süleyman Etiz, dün akşam saatlerinde eve geldi. Evde Leyla ve Süleyman Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, eline geçirdiği tahra ile defalarca eşi Leyla'nın başına vurdu. Leyla Etiz kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Leyla Etiz'in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Leyla Etiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Etiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis, katil zanlısı Süleyman Etiz'i yakalamak için çalışma başlattı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Polis, Siirt, Mersin, Güncel
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