Ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı

27.06.2022 14:25

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini, araç içerisinde av tüfeğiyle vurup ağır yaralayan şüpheli, kiralık araçla kaçarken Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini, araç içerisinde av tüfeğiyle vurup ağır yaralayan şüpheli, kiralık araçla kaçarken Kemalpaşa ilçesinde yakalandı. Ağır yaralanan kadının hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay sabah 09.30 sıralarında, Bayındır Mithatpaşa Mahallesi Park Geçidi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşi N.M.'yi (38) gören E.M. (51), yanında getirdiği av tüfeğiyle karısına ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalan kadın yaralanırken, E.M. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen N.M., daha sonra Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ KEMALPAŞA'DA YAKALADI

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda araştırma yürüten ekipler, şüpheli E.M.'nin 35 DA 1582 plakalı kiralık araçla kaçtığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin Kemalpaşa istikametine doğru kaçtığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu araç, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Torbalı - Kemalpaşa yolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Bayındır Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURUP, ONLARLA BERABER KAÇMIŞ

Öte yandan olayı gerçekleştiren E.M.'nin Yalova'dan İzmir'e geldiği, boşanma aşamasındaki eşi N.M.'yi iki çocuğuyla beraber bulundukları 35 NDY 38 plakalı otomobilin içerisindeyken av tüfeğiyle vurup ağır yaraladığı öne sürüldü. E.M.'nin daha sonra çocukları da alıp kaçtığı öğrenilirken, yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(Aydın Bektaş - Yakup Fatih Şaşmaz - İHA)

YORUMLAR
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İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu! İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu! Sağanak vurdu, hayat felç oldu Sağanak vurdu, hayat felç oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı - Son Dakika

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