Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşinin Anne ve Babasını Öldürdü, Eşini Yaraladı

Ayrı Yaşadığı Eşinin Anne ve Babasını Öldürdü, Eşini Yaraladı

1 saat önce

İzmir'de bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin anne ve babasını öldürdü, eşini ise yaraladı.

İzmir'de bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin anne ve babasını öldürdü, eşini ise yaraladı.

Alınan bilgiye göre, M.C, Çiğli ilçesi 8790/1 Sokak'ta ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir'le (61) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açan M.C, daha sonra tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Gülden C. ise buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, zanlı ile kayınpederi Süleyman Demir arasında husumet bulunduğu, geçen yıl 12 Haziran'da damadı M.C'yi tabancayla yaralayan Demir'in, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Hatay'da yaşayan M.C'nin, eşi ve ailesinin adreslerini değiştirmelerine rağmen yaşadıkları yeri öğrenerek İzmir'e geldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:40 Kaynak: AA
Süleyman Demir, İzmir, Anne, Güncel
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