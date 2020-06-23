Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti - Son Dakika

Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti

UŞAK'ta, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçakla 5 yerinden yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisini ardından taburcu edilen Fatma Yörük (35), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

UŞAK'ta, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçakla 5 yerinden yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisini ardından taburcu edilen Fatma Yörük (35), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.Yörük, "Bana saldırınca ben de biber gazıyla karşılık verdim. Eğer biber gazıyla müdahale etmeseydim, beni orada öldürecekti" dedi.

Uşak'ta yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yörük, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi İbrahim Yörük'ten 1.5 yıl önce ayrılıp, Uşak Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken gündelik işlerde çalışan İbrahim Yörük, 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında, çocuklarını görmek için ayrı yaşadığı eşinin kaldığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1'inci Eren Sokak'taki eve gitti. Çift arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine cebinden çıkardığı bıçakla eşini yaşları 4 ile 16 arasında değişen çocuklarının gözü önünde bıçakla yaraladı. Kalça, bilek ve göğsüne isabet toplam beş bıçak darbesiyle yaralan Fatma Yörük, çocukları ve bu sırada evdeki bir misafirinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yörük, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, eşini yaraladıktan sonra kaçan İbrahim Yörük'ü saklandığı evde aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen Yörük, tutuklandı.

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'BİBER GAZI OLMASA BENİ ORADA ÖLDÜRECEKTİ'

Fatma Yörük, yaşadığı dehşet dolu anları DHA muhabirine anlattı. Eşinden daha önce de pek çok kez şiddet gördüğünü belirten Yörük, "Boşanmak istiyorum. Ancak, kendisi buna yanaşmıyor. Bu nedenle birçok kez eve gelerek, camı çerçeveyi indirdi. 1.5 yıldır zaten ayrı yaşıyoruz. Eşimde misafirim olan bir kadın arkadaşım ve çocuklarım vardı. Onların yanında bana bıçakla saldırdı. Önceleri de bana şiddet uyguladığı için yanımda biber gazı taşıyordum. Bana saldırınca ben de biber gazıyla karşılık verdim. Eğer biber gazıyla müdahale etmeseydim, beni orada öldürecekti. Boynuma doğru bıçağı sallayınca, engel olmak için elimi kaldırdım. Bu sırada değen bıçak nedeniyle bileğimde kesim meydana geldi" dedi.


Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti - Son Dakika

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