Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde kendisine zarar verdi
28 dakika önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.Y. (30), ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gidip, bıçakla kendine zarar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:32 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde M.Y. (30), ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gidip, bıçakla kendine zarar verdi. M.Y., polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Akşemsettin Mahallesi Muharip Gaziler Parkı yakınındaki 206 Sokak'ta meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gelen M.Y., elindeki bıçağı boğazına dayadı. Eşiyle barışmak istediğini söyleyen M.Y., göğüs bölgesini kesmeye başladı. Çağırılan polis ekipleri, M.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından M.Y., sakinleştirilerek, elindeki bıçak alındı. Gelen sağlık ekibi tarafından M.Y. hastaneye kaldırıldı.
- Mersin
Öfkeli koca evinde oturan boşanacağı eşine pencereden kurşun yağdırdı "Niye yan bakıyorsun" kavgasında, saldırgan yanlış kişiyi vurdu! Dehşet anları kamerada Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı ABD polisi dondurma yalayan kız nedeniyle markette nöbet tutuyor