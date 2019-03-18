Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşinin Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü

Ayrı Yaşadığı Eşinin Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Ayrı yaşadığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdüMUĞLA - Marmaris'te E.Ç. isimli şahıs, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Ayrı yaşadığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

MUĞLA - Marmaris'te E.Ç. isimli şahıs, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Kaçan zanlı polisin sıkı takibiyle yakalandı.
Olay, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. E.Ç adlı şahıs boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi M.Ç.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Ünal Bozyiğit'i öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Armutalan Mahallesi'ndeki bir restoranda işletmenin müşterileri ve personelinin gözleri önünde yaşandı. Aşırı alkollü olduğu gözlenen E.Ç., restorandan içeri girip, eşinin M.Ç.'nin karşısında oturan Ünal Bozyiğit'in sırtına yanında getirdiği ekmek bıçağını sapladı ve olay yerinden kaçtı.
Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bozyiğit, hastaneye kaldırıldı.
Kuaför olduğu öğrenilen Bozyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.Ç., ise gecenin ilerleyen saatlerinde polis tarafından yakalandı, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Adliye'ye çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:24 Kaynak: İHA

Muğla, Marmaris, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşinin Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]