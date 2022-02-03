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AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE BALDIZINI BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE BALDIZINI BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA

03.02.2022 13:09

ERZURUM'da Mehmet Habib G. (47), ayrı yaşadığı eşi Yıldız G. (42) ile baldızı Ayşe A.?yı, çocuklarının gözü önünde bıçakla yaraladı.

ERZURUM'da Mehmet Habib G. (47), ayrı yaşadığı eşi Yıldız G. (42) ile baldızı Ayşe A.?yı, çocuklarının gözü önünde bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 aydır ayrı yaşayan Mehmet Habib G. ile eşi Yıldız G., yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Habib G., yanındaki bıçağı çıkarıp, çocuklarının gözü önünde eşine saldırdı. Mehmet Habib G., eşi Yıldız G. ile araya girmeye çalışan baldızı Ayşe A.?yı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız G. ile Ayşe A.?nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3'Ü AİLE İÇİ ŞİDDETTEN 6 SUÇ KAYDI VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3'ü aile içi şiddet olmak üzere 6 suç kaydı olan Mehmet Habib G.?yi yakalayarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, çevredeki evlerden birinde oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE BALDIZINI BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE BALDIZINI BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE BALDIZINI BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE BALDIZINI BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE BALDIZINI BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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