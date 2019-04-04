Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Karısını Boğazından Bıçaklayıp Kaçan Adam Teslim Oldu (2)

Ayrı Yaşadığı Karısını Boğazından Bıçaklayıp Kaçan Adam Teslim Oldu (2)

24 dakika önce

TUTUKLANDI Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ayşe Dağcı'nın (48) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladıktan sonra kaçan ve polise teslim olan Yaşar Dağcı (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrı Yaşadığı Karısını Boğazından Bıçaklayıp Kaçan Adam Teslim Oldu (2), System.String[]
TUTUKLANDI 

Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ayşe Dağcı'nın (48) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladıktan sonra kaçan ve polise teslim olan Yaşar Dağcı (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:52 Kaynak: DHA

Buldan, Denizli, Güncel
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