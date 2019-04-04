Ayrı Yaşadığı Karısını Boğazından Bıçaklayıp Kaçan Adam Teslim Oldu (2)
24 dakika önce
TUTUKLANDI Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ayşe Dağcı'nın (48) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladıktan sonra kaçan ve polise teslim olan Yaşar Dağcı (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Denizli
'nin Buldan
ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ayşe Dağcı'nın (48) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladıktan sonra kaçan ve polise teslim olan Yaşar Dağcı (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:52 Kaynak: DHA
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