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Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti - Son Dakika

Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti

02.06.2021 09:07
Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti, System.String[]

İstanbul Gaziosmanpaşa'da imam nikahlı ve ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında gören adam, kadını mezarlığa götürerek üstüne alkol dökmeye başladı. Sonrasında kadına kendi mezarını kazdırıp sabaha kadar darbetti. Öldürmekten vazgeçtiği karısını bir otele götüren adam burada da cinsel saldırı ile dayağı sürdürdü. 3 gün sonra kocasının elinden kurtulan kadın ise soluğu karakolda aldı.

Gaziosmanpaşa'da imam nikâhlı şekilde yaşayan Ayşegül G. (29) ile İsmail G. (35) arasında sorunlar baş gösterince, çift karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. İkili arasındaki problemler bitmek bilmeyince genç kadın, İsmail G. tarafından darbedildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

SOKAK ORTASINDA GÖRÜP KAÇIRDI

Bir çocuğunun annesi Ayşegül G.'nin peşini bırakmayan İsmail G., sokak ortasında gördüğü kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü. Burada alkol almaya başlayan İsmail G., üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, "Seni öldürüp babamın mezarlığına gömeceğim" dedi ve korkuya kapılan kadına elleriyle mezar kazdırmaya başladı.

DARP VE TEHDİT SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Sabah'ın haberine göre ağlayarak mezarlığı bir müddet kazan Ayşgül G., sabaha kadar süren darp ve tehdit sırasında birkaç kez bayıldı. Sabah olduğunda Ayşegül G.'ye kendisini mezara gömmekten vazgeçtiğini söyleyen İsmail G., bir otele götürdüğü genç kadına işkence ettikten sonra çırılçıplak soydu ve cinsel saldırıda bulundu.

İŞKENCE DOLU 3 GÜN DEVAM ETTİ

Acı ve korku dolu saatler geçiren Ayşegül G., "Şikâyetçi olmayacağım. Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. Bunun üzerine İsmail G., dehşet dolu anlar yaşattığı talihsiz kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Vakit kaybetmeden soluğu polis merkezinde alan Ayşegül G., yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandı. Savcılık, İsmail G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, zanlı hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Yaralama' suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti

Gaziosmanpaşa, Saldırı, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti - Son Dakika


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