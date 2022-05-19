Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

19.05.2022 17:23

Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Cinayet sonrası o anları kayda alan vatandaş şoka girdi İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Cinayet sonrası o anları kayda alan vatandaş şoka girdi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrasında o anları kayda alan bir vatandaş ise şoka girdi.

Olay saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nurel Türkmen evinin yakınlarında yürüdüğü esnada, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., yanında getirdiği bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Türkmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kan donduran anlar kamerada

Öte yandan yaşanan korkunç olayın hemen sonrası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde olayı cep telefonu kamerası ile kayda alan kadının korkuyla bağırması, ayrı yaşadığı karısını bıçaklayan adamın da bağırdığı anlar yer aldı.

Kıskandığı için bıçaklamış

Türkmen'i defalarca bıçaklayan ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve Ş.T.'nin bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından annesinin evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından annesinin evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında bıçaklandı Sokak ortasında bıçaklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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