Ayrı Yaşadığı Kocasını Ağır Yaraladı
59 dakika önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mehmet E., 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Türkan E.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde Mehmet E., 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Türkan E.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Emmioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E. annesinin evinden çıkarken 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Türkan E. kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet E., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis
ekipleri, Türkan E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:57 Kaynak: DHA
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