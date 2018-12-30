Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Kocasını Ağır Yaraladı

Ayrı Yaşadığı Kocasını Ağır Yaraladı

59 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mehmet E., 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Türkan E.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Ayrı Yaşadığı Kocasını Ağır Yaraladı, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mehmet E., 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Türkan E.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Emmioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E. annesinin evinden çıkarken 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Türkan E. kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet E., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Türkan E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:57 Kaynak: DHA

Ödemiş, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü İzmir'in Statları Yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu Bağış Parasıyla, Aksaray Üniversitesi Rektörü'ne Makam Aracı Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 08:56:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Kocasını Ağır Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]