Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Kocasını Tabancayla Ağır Yaraladı

Ayrı Yaşadığı Kocasını Tabancayla Ağır Yaraladı

25 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrı yaşadığı karısı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Ayrı Yaşadığı Kocasını Tabancayla Ağır Yaraladı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrı yaşadığı karısı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkan E, Emmioğlu Mahallesi'nde 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Mehmet E'ye tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet E, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mehmet E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Türkan E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen, Deniz Seki'ye Sosyal Medyadan Destek Verdi İzmir'in Statları Yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu Yılbaşı Çiçek Üreticilerine Yaradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 10:27:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Kocasını Tabancayla Ağır Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]