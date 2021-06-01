Üye Girişi
Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu - Son Dakika

Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu

01.06.2021 10:48
Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu, System.String[]

Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub'ı müşterilerinin hizmetine sundu.

Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub'ı müşterilerinin hizmetine sundu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Herkes için Teknoloji" misyonuyla değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak yeni sadakat programı TeknoClub'ı hayata geçiren şirket, üyelerine ayrıcalıklarla dolu yeni bir dünyanın kapısını açıyor.

Müşteriler, alışveriş seviyesine göre TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olarak TeknoClub avantajlarından yararlanabilecek.

TeknoClub'a üye olanlar; avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve 3'üncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip olacak.

TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek daha çok avantajdan faydalanabilecek. Ayrıca, tanıtıma özel 1-16 Haziran'da TeknoClub'a üye olan herkes 2 bin 500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 100 TL indirim kazanacak.

TeknoClub üyeliğiyle kazanılan tüm indirimler, Teknosa mağazalarında, teknosa.com'da ve mobil uygulamada yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

TeknoClub'a, Teknosa'nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamaları ya da SMS üzerinden üye olmak mümkün oluyor.

Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu
Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu

Türk Lirası, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar

Son Dakika Haberleri
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu         
11:37
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor         
11:09
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:23:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement