Ayrılamadığı güvercinlerini iş yerinde besliyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir oto elektrikçisi, çok sevdiği güvercinlerini iş yerinde besliyor.

Kuş besleme kültürünün yoğun olarak yaşandığı kentte, hayvanseverler yüzyıllardan bu yana evlerinin damında güvercin besliyor ancak son yıllarda müstakil evlerin yerini yüksek katlı binalara bırakmasıyla güvercin besleme alışkanlığı da zorlaştı.

Oto elektrik işiyle uğraşan İbrahim Halil Girit, ayrılamadığı ve çok sevdiği güvercinleri için iş yerinin bir bölümüne büyük bir kafes yaptı.

Güvercin sevgisini iş yerine taşıyan Girit, farklı cinsteki 30 güvercinine burada özenle bakıyor. Her sabah güvercinlerini görme sevinciyle iş yerini açan Girit, beslediği hayvanların bakımlarıyla da yakından ilgileniyor.

"Güvercin bakmak bir aşktır, hiçbir şeyle ölçülemez"

Oto elektrikçi İbrahim Halil Girit, AA muhabirine, 13 yaşından beri güvercin beslediğini ve bu alışkanlığından vazgeçemediğini söyledi.

Şanlıurfa'da güvercin sevdasının çok yoğun olduğunu belirten Girit, güvercine sevdalanan kişinin bu alışkanlıktan vazgeçmesinin zor olduğunu ifade etti.

Güvercinlerle vakit geçirdiğinde kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Girit, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 yıldır güvercin besliyorum ve yıllarımı güvercinlere verdim. Güvercin bakmak bir aşktır, hiçbir şeyle ölçülemez. Ben de bu güzel kuşlardan vazgeçemiyorum. Kuşlarımı daha önce tek katlı evimin damında besliyordum. Binaya taşınınca kuşlarımı götüremedim. Kuşlardan vazgeçemediğim için iş yerimde özel bir bölme yapıp buraya getirdim. Onlara burada bakıyorum. Güvercin sevgisi benim için güzel bir hobi. Ben kuş sevgisini herkese tavsiye ediyorum."

Güvercinleri için iş yerine güvenlik kamerası taktırdı

Girit, günün büyük bir bölümünü iş yerinde geçirdiğini ifade ederek, çalışmadığı dönemlerde ise güvercinlerine bakmak için dükkanına geldiğini söyledi.

İş yerini açtığında ilk işinin güvercinleriyle ilgilenmek olduğunu vurgulayan Girit, şunları kaydetti:

"Onların yemini ve suyunu vermeden işe başlamıyorum. Onların ihtiyacını karşıladıktan sonra yeni doğan yavruları kontrol ediyorum. Kafeslerini temizliyorum. İşlerimi yaparken çoğu zaman yanı başımda oluyorlar. İş yerine gelen müşterilerim ilk başlarda güvercinleri görüp şaşırıyor, güvercinler onların da dikkatini çekiyor. Çoğu zaman gelen müşterilerimin hoşuna gidiyor, kuşlarımla ilgileniyorlar. Gün içerisinde özellikle sıcak havalarda kuşlarımı iş yerimin önüne çıkarıyorum. Biraz dolaştıktan sonda tekrar yuvalarına dönüyorlar. Onlar benim her şeyim. Zarar görmemeleri için iş yerime güvenlik kamerası bile taktırdım."