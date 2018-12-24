Ayrıldığı Dini Nikahlı Eşini Öldürdü
1 saat önce
Tokat'ta ayrıldığı dini nikahlı eşini tabanca ile vurup öldüren zanlı polise teslim oldu.
Tokat
'ta ayrıldığı dini nikahlı eşini tabanca ile vurup öldüren zanlı polise teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Tokat merkeze bağlı Kocacık köyünde meydana geldi. Olayda, R.K. (59), bir dağ evinde dini nikahlı olarak yaşarken bir süre önce ayrıldığı Sevgi Völler (53) ile barışmak için buluştu. İddiaya göre ikili arasında kıskançlık ve ayrılma konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bulundurma ruhsatlı tabancasıyla R.K. ateş ederek, Sevgi Völer'i göğüs bölgesinden yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. R.K olayda kullandığı tabanca ile birlikte Karşıyaka Polis
Karakoluna teslim oldu. Cinayetle ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:25 Kaynak: İHA
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