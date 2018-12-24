Ayrıldığı Dini Nikahlı Eşini Öldürdü, Adliyeye Ağlayarak Girdi

- Ayrıldığı dini nikahlı eşini öldürdü, adliyeye ağlayarak girdi Tokat'ta ayrıldığı dini nikahlı eşini tabanca ile vurup öldüren zanlı adliyeye ağlayarak girdi.

- Ayrıldığı dini nikahlı eşini öldürdü, adliyeye ağlayarak girdi

Tokat'ta ayrıldığı dini nikahlı eşini tabanca ile vurup öldüren zanlı adliyeye ağlayarak girdi.



TOKAT - Tokat'ta ayrıldığı dini nikahlı eşini tabanca ile vurup öldüren zanlı adliyeye ağlayarak girdi.

Tokat'ta ayrıldığı dini nikahlı eşini Sevgi Völler'i tabanca ile vurup öldüren R.K jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Jandarma aracından elleri kelepçeli olarak indirilen R.K, adliyeye girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, gözyaşı döktü. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderildi.

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