Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın - Son Dakika
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Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın

15.09.2022 16:53

Kayseri'de ayrıldığı dini nikahlı eşini 4 gün önce silahla vurduktan sonra kaçan şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, burada vurduğu kadını tehdit ederek, "Bu fragmandı. Daha cehennemi yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de geçtiğimiz pazartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda K.S., ayrıldığı dini nikahlı eşi R.G.'yi silahla vurdu. K.S. olayın ardından kiraladığı araçla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞININ EVİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerden itibaren güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Şüpheli K.S.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi üzerinde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit eden cinayet dedektifleri, özel harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, K.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

YARALADIĞI KADINA TEHDİTLER SAVURDU

Gözaltına alınan K.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından asayiş şubeye götürüldü. Şahıs bur sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret ederek, vurduğu kadına da, "Bu fragmandı. Daha cehennemi yaşayacaksın. Bekleyin oğlum bekleyin" dedi.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın - Son Dakika
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