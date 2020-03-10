Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2) - Son Dakika

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Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)
6 saat önce
SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA
Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yarbi hakkında soruşturma başlatıldı.
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