Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2) - Son Dakika

Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)

6 saat önce

SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi.

Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2), System.String[]

SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA

Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yarbi hakkında soruşturma başlatıldı.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
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