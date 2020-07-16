Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti - Son Dakika

Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'da bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kork da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'da bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kork da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, pazar günü merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kork, Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı çocuğunun annesi Hatice Turan ile geçen yıl mart ayında, henüz bilinmeyen nedenle ayrıldı. Hatice Turan, kimliğinde kendi üzerine olan kızı Esila'yı da yanına alarak Karacakılavuz Mahallesi'ndeki baba evine yerleşti.

Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Hatice Turan, olay günü sabah saatlerinde mahallede ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başındayken yanına Murat Kork geldi. Kork, tabancayla Hatice Turan'ın başına ateş ederek öldürdü. Murat Kork daha sonra yaklaşık 200 metre mesafedeki Turan'ın babasının evine gidip kapıyı çaldı. Kork, kapıyı açan kızı Esila'yı da tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Aynı silahı bu kez kendi başına dayayan Murat Kork, tetiği çekti.

Ağır yaralanan Murat Kork, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Murat Kork de dün gece yaşamını yitirdi.


Karacakılavuz, Hatice Çarpar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:14:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]