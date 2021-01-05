Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

05.01.2021 09:49

- Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni yerleştiği evine gelen ayrıldığı eşi tarafından çocuklarının gözü önüne bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

- Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni yerleştiği evine gelen ayrıldığı eşi tarafından çocuklarının gözü önüne bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Çift 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis ekipleri İsa Kösecik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Uzunçiftlik, Kocaeli, Polis, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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