Üye Girişi
Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika

Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı

25.12.2021 11:10
Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı

ADANA'da, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Sara B.'yi (25), başka bir erkekle girerken gördüğü otelde demir çubukla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (41) tutuklandı.

ADANA'da, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Sara B.'yi (25), başka bir erkekle girerken gördüğü otelde demir çubukla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (41) tutuklandı. Tacirlioğlu'nun ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği belirtildi.

Olay, 23 Aralık günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Sara B.'yi takip etmeye başladı. Tacirlioğlu, bir erkekle otele giren Sara B.'nin peşinden içeri girip, ona saldırdı. Serkan Tacirlioğlu, Sara B.'yi demir sopayla dövüp, yüzünden bıçakladı.

Sara B., can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Sara B.'nin yardımına koşan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı eşinin başında bir süre bekleyen ve ellerinde kan olduğu görülen Tacirlioğlu, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sara B. ise ambulansla hastaneye götürüldü.HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞTacirlioğlu'nun polis merkezindeki ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Tacirlioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı
Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı
Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı
Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı
YORUMLAR
500

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika


Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok         
11:12
Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira         
11:10
Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama         
10:52
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı         
09:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:36 Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
10:34 Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement