Ayrıldığı eşini öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ayrıldığı eşinin cesedinin tarlada gömülü bulunmasıyla ilgili yargılanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu battaniyenin sanık Yorulmaz'ın daha önce evinde çektiği fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu, çocukların velayeti konusunda eski eşler arasında husumet bulunduğu, adli tıp raporlarında cesedin üzerinde sanığa ait DNA örnekleri belirlendiği kaydedildi.

Sanık Yorulmaz'ın "kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yorulmaz, mütalaaya karşı, "Suçsuzum, mütalaada cezalandırılmam talep ediliyor ama ben böyle bir suç işlemedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kendisinden 40 gün haber alınamayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın, 4 Mart 2018'de, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu. Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edilmişti.