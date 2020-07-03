Ayrıldığı eşini öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, eski eşini öldürerek, battaniyeye sarılı halde gömdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Yorulmaz, daha önceki savunmalarını tekrarlayarak, olayla bir ilgisinin bulunmadığını, Dilara Kandak'ın kendisinin öldürmediğini ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yorulmaz'a "Kasten insan öldürme" suçundan ve pişmanlık duyulmaması gerekçesiyle hiçbir indirim hükümlerini uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca Yorulmaz'a "Nitelikli cinsel istismar" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Fatih Yavaşlar, adaletin tecelli ettiğini ve 12 celsedir Dilara Kandak'ın eski eşinin ceza alması için mücadele verdiklerini söyledi.

Mahkemenin dosyayı titizlikle incelediğini için duruşmanın uzun sürdüğünü belirten Avukat, "Bugüne kadar 50'ye yakın tanık dinlendi, bir sürü bilirkişi raporu, adli tıp raporu alındı. Sonuçta verilen karardan çok memnunuz, adalet er ya geç tecelli ediyor." dedi.

Öldürülen Dilara Kandak'ın annesi Dilek Kandak ise gözyaşları dökerek "Adaletin yerini buldu, benim kızım artık rahat uyuyacak artık." diye konuştu.

Kendisinden 40 gün haber alınamayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın, 4 Mart 2018'de, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu. Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edilmişti.