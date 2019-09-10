Son Dakika Haberleri: Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
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Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


Olay, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lütfiye Yüksel (45) altı ay önce ayrıldığı eski eşi Nuh Gürel'in (53) evine gitti. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Nuh Gürel, eski eşi Lütfiye Yüksel'e pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar yaralı kadını Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lütfiye Yüksel yaşamını yitirdi. Yüksel'in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Nuh Gürel, polis tarafından gözaltına alındı. Gürel'in, verdiği ilk ifadesinde, "Altı ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip, bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğun sırada yine aradı, acil 500 lira lazım, dedi. Bende yok dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm deyince kendimi kaybettim, vurdum" diyerek kendini savunduğu aktarıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
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