Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm - Son Dakika
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Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm

17.06.2022 16:35

Ankara'da yaşayan eşi Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş, "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan da 7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay anını anlatan Ağtaş, "Çocuk senden değil.' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum" dedi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Ağtaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra, son savunmasını yapması için sanığa söz verdi. Sanık Ağtaş, olay günü evdeki müştekileri darbetmediğini ve alıkoymadığını öne sürdü.

"ÇOCUKLAR SENDEN DEĞİL" DEYİNCE SIKTIM

Yaşananlardan pişman olduğunu belirten Ağtaş, "Sevgi'den ayrıldığım için o ara sürekli alkol alıyordum. Eve girdiğimde onlara 'Korkmayın.' dedim ve oturduk konuştuk. Yanında bulunan ailesi bana küfür etti. 'Çocuk senden değil.' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum. Böyle olmasını istemezdim." ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıl, "haberleşmenin ihlali" suçundan 7 ay 15 gün, "mala zarar verme" suçundan 4 ay ve "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde 4 Ocak 2021'de Sevgi Tekin, dini nikahla yaşarken ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağtaş hakkında "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırlamıştı.

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Kaynak: AA

Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm - Son Dakika

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