Sakarya 'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki bir evde O.Ö., iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eşinin arkasından çıkan O.Ö., benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı.

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayrıldığı eşinin evinde kendisini yakan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.