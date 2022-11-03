Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki bir evde O.Ö., iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eşinin arkasından çıkan O.Ö., benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı.
Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ayrıldığı eşinin evinde kendisini yakan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika