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Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm - Son Dakika

Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm

25.12.2021 11:14
Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm

Serkan T. adlı erkek; Adana'da bir süre önce ayrıldığı imam nikahlı eşini bir kişiyle otele girerken gördüğü iddiasıyla; genç kadını demir sopayla darbedip yüzünü bıçakla kesmişti. Tutuklanan Serkan T. ilk ifadesinde, "Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Daha sonra da otele girdiklerini görüp yanına gittim" dedi.

Feci olay, 23 Aralık saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Serkan T. (41) 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Sara B. (25) ile 3 yıl önce dini nikahla evlendi. Bu evlilikten çiftin bir çocuğu oldu. Kadın, şiddet gördüğünü öne sürerek bir süre önce Serkan T.'yi terk etti.

KADINI TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Ancak Serkan T. ayrılığı kabullenmeyip Sera B.'yi sürekli takip etmeye başladı. Olay günü de eski eşinin bir kişiyle otele girdiğini gören zanlı Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakla kesti.

Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim

YARALI KADININ BAŞINDA BEKLEDİ

Yaralı kadın otelden çıkışta kaçarken yol ortasında yere düşerek yardım istedi. Genç kadının yardımına koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının başında bir süre bekleyen Serkan T., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Sara B. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim

"OTELE GİRDİKLERİNİ GÖRÜP YANINA GİTTİM"

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Serkan T.'nin ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Daha sonra da otele girdiklerini görüp yanına gittim" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

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Türkiye, Seyhan, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm - Son Dakika
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