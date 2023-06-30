Ayrıldığı kadın ile ağabeyini alacak verecek tartışmasında öldürmüş

İzmir'de dini nikahla yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Fidan Bahçecioğlu ile ağabeyi Kenan Bahçecioğlu'nu vurarak öldüren Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K.'nın cinayeti borç para meselesinden işlediği öğrenildi.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Karanfil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dini nikahlı eşi Fidan Bahçecioğlu'na 11 yaşındaki çocukları olan oğlu B.K.'yi göstermek için eşinin evine giden Yücel K. ile dini nikahlı eşi ve eşinin kardeşi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yücel K., yanında bulunan tabanca ile Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'na art arda ateş etti. Evde bulunan Kenan Bahçecioğlu'nun eşi A.B.'ye ise ateş etmeyen Yücel K., 11 yaşındaki oğlunu da yanına alarak otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Olayın ardından balkona çıkan A.B., yardım çığlıkları atarken, çevredeki komşular tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şokunu yaşayan ve sinir krizi geçiren A.B.'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hayatını kaybeden Fidan ve Kenan Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Korkunç olayın ardından yanına da oğlunu alıp kaçan şüpheli Yücel K., polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yücel K.'nın ilk ifadesinde ise, tartışmanın nedeninin borç para olduğu ortaya çıktı. Yücel K.'nın Fidan Bahçecioğlu'na borç para verdiği, olay günü de tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Yücel K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.