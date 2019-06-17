Ayrıldığı nişanlısını öldürüp, intihar etti
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SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Sefa G. (22), ayrıldığı nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nu (20) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Vezirköprü
ilçesinde Sefa G. (22), ayrıldığı nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nu (20) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Adatepe
Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Sefa G., ayrıldığı nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nun evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında tartışma yaşandı. Sefa G., tabancayla ateş ettiği Dilek Öksüzoğlu'nu öldürdü, kendisi de aynı tabancayla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Samsun
Ayrıldığı nişanlısını öldürüp intihar etti!
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