Son Dakika Haberleri: Ayrıldığı nişanlısını öldürüp, intihar etti
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Ayrıldığı nişanlısını öldürüp, intihar etti

1 saat önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Sefa G. (22), ayrıldığı nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nu (20) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Ayrıldığı nişanlısını öldürüp, intihar etti, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Sefa G. (22), ayrıldığı nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nu (20) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. 
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Sefa G., ayrıldığı nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nun evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında tartışma yaşandı. Sefa G., tabancayla ateş ettiği Dilek Öksüzoğlu'nu öldürdü, kendisi de aynı tabancayla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
Samsun
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