Ayrıldığı nişanlısını sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ayrıldığı nişanlısını sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı

04.12.2022 22:45
Ayrıldığı nişanlısını sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray'da bir yakınının kına merasimine giden 15 yaşındaki eski nişanlısını tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Aksaray'da bir yakınının kına merasimine giden 15 yaşındaki eski nişanlısını tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Olay, dün Taşpazar Mahallesi 801 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir arkadaşının kına merasimine giden 15 yaşındaki Melike Arıbaş, düğün salonunun önünde eski nişanlısı Muhammet K.'nin (23) silahlı saldırısına uğradı. Başına 2 kurşun isabet eden Melike Arıbaş ağır yaralanırken, babası D.A.'nın kulağını da bir kurşun sıyırdı. Melike Arıbaş, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Muhammet K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yaklaşık 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayrıldığı nişanlısını sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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