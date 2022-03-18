KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika
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KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI

18.03.2022 12:57

MERSİN'in Mut ilçesinde E.A., bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisi Ş.F.E.'yi tantuni dükkanında M.Ö. ile yemek yerken görünce tabancasını çıkarıp ateş açtı.

MERSİN'in Mut ilçesinde E.A., bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisi Ş.F.E.'yi tantuni dükkanında M.Ö. ile yemek yerken görünce tabancasını çıkarıp ateş açtı. Genç kız saldırıdan yaralı kurtulurken, kurşunların isabet ettiği M.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir tantuni dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce kendisinden ayrılan Ş.F.E.'yi M.Ö. ile yemek yerken gören E.A., tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadaki mermileri boşaltan E.A., olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Ş.F.E ve M.Ö., çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.F.E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ö.'nün ise hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi.

YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu. Kaçan şüpheli E.A. daha sonra polis tarafından yakalandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI
KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI
KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI
KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI
KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI
KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI
KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİSİNDEN AYRILAN ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika


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