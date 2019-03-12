Son Dakika Haberleri: Ayrıldığı Sevgilisi Tarafından Bacaklarından Vuruldu

Ayrıldığı Sevgilisi Tarafından Bacaklarından Vuruldu

27 dakika önce

MALATYA'da Kübranur Turgut (25), yolda yürüdüğü sırada, ayrıldığı sevgilisi İsa B.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Ayrıldığı Sevgilisi Tarafından Bacaklarından Vuruldu, System.String[]
MALATYA'da Kübranur Turgut (25), yolda yürüdüğü sırada, ayrıldığı sevgilisi İsa B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan genç kadın hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Kübranur Turgut'un, arkasından gelen taksideki İsa B. yanındaki tabancayı çekerek genç kıza 2 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Kübranur Turgut kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası kaçan ve yakalanmamak için 2 taksi değiştiren İsa B. ise polisin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kübranur Turgut'un daha önce beraber yaşadığı İsa B.'yi bir süre önce terk ettiği öğrenildi. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

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