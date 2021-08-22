Ayrıldığı sevgilisini tek kalemde sildi

İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi

Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum

Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı