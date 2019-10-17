Son Dakika Haberleri: Ayrıldığı sevgilisini tüfekle yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti
Son Dakika Güncel Ayrıldığı sevgilisini tüfekle yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti

Ayrıldığı sevgilisini tüfekle yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iki gün önce ayrıldığı sevgilisi Hülya B.'yi (50) pompalı tüfekle vurarak yaralayan Nurettin Başarır (57), aynı silahla yaşamına son verdi.

Ayrıldığı sevgilisini tüfekle yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iki gün önce ayrıldığı sevgilisi Hülya B.'yi (50) pompalı tüfekle vurarak yaralayan Nurettin Başarır (57), aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Dağ Mahallesi Berman Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 4 aydır sevgili olduğu öğrenilen Nurettin Başarır ile Hülya B., bilinmeyen nedenle 2 gün önce ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen Nurettin Başarır, konuşmak için Hülya B.'nin yaşadığı siteye gitti. Site önüne inen Hülya B. ile Nurettin Başarır arasında tartışma çıktı. Başarır, tartışma sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Hülya B.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hülya B. yaralanırken, Nurettin Başarır ise olay yerinden kaçtı. Nurettin Başarır'ın Kese Dağı mevkiine kaçtığını belirleyen ekipler çalışma başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler, Nurettin Başarır'ın aynı tüfekle yaşamına son verdiğini belirledi. Başarır'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Hülya B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:53 Kaynak: DHA
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