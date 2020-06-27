Ayrıldığı sevgilisinin eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Ayrıldığı sevgilisinin eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Ayrıldığı sevgilisinin eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı Osmaniye'de internetten tanıştığı kadının eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı Osmaniye'de internetten tanıştığı kız arkadaşından ayrılmasına sebep olarak gördüğü sevgilisinin eniştesini ailesinin gözü önünde tabanca...

Ayrıldığı sevgilisinin eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı

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Osmaniye'de internetten tanıştığı kadının eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de internetten tanıştığı kız arkadaşından ayrılmasına sebep olarak gördüğü sevgilisinin eniştesini ailesinin gözü önünde tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Atilla Koç bir süre önce internetten tanıştığı Sevda K. ile ilişki yaşamaya başladı. Daha sonra Sevda K. yaşadığı Osmaniye ilinden İstanbul'a Atilla Koç'un yanına gitti. Burada 3 ay Atilla Koç ile yaşayan Sevda K. aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkınca Atilla Koç'u terk ederek Osmaniye iline geri döndü. Ancak Atilla Koç internetten tanıştığı sevgilisi Sevda K. ile telefonla görüşmeye devam etti. Atilla Koç'un kendisini aramasından rahatsızlık duyan Sevda K. telefonu birkaç kez eniştesi Kürşat A.(45)'ya vererek Atilla Koç ile eniştesini konuşturdu. Bunun üzerine Atilla Koç 07 MHS 78 plakalı bir otomobil kiralayarak önce İzmir'e ardından da Sevda K. ile görüşmek için Osmaniye iline geldi. Sevda K. ile görüşemeyen Atilla Koç, sevgilisinden ayrılmasına sebep olarak gördüğü Sevda K.'nın eniştesi Kürşat A.'nın evinin adresini bir türlü öğrenerek Karaçay mahallesi Gebeli caddesindeki evin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra 80 ABR 249 plakalı otomobil ile evin önüne gelen Kürşat A. henüz otomobilden inemeden karşısında Atilla Koç'u buldu. Atilla Koç otomobilin yanına yaklaşarak "Kürşat sen misin" sorusuna "Evet" yanıtını alınca elini beline atarak tabancasını çekip Kürşat A.'ya kurşun yağdırdı. Atilla Koç olay yerine geldiği otomobille kaçtı. Ailesi ve çocuklarının gözü önünde kurşunların isabet ettiği Kürşat A. olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kürşat A.'yı tabanca ile vurduktan sonra kiraladığı otomobil ile kaçmaya çalışan Atilla Koç ise Osmaniye merkez Zorkun Caddesi üzerinde polis tarafından yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan Atilla Koç, Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atilla Koç, Osmaniye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 00:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayrıldığı sevgilisinin eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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