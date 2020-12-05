Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı - Son Dakika

Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı

05.12.2020 08:23

Hadise ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik bir pozunu paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Aşklarıyla 2020 yılında damga vuran şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ani bir kararla ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Koronavirüse yakalanan Hadise'nin Yıldırım'ın evinden ayrılarak kendi evine geçtiği ve bu süreçte uzak kaldıkları için ayrılık kararı aldıkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AYRILIK İDDİALARINI ROMANTİK POZLA YALANLADI

Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Kaan Yıldırım ise özel hayatı hakkında çıkan iddialara Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla cevap verdi. Sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen romantik pozunu paylaşan Yıldırım, ayrılık iddialarını böylece yalanlamış oldu.

İşte Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin romantik pozu:

Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı

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Son Dakika Magazin Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı - Son Dakika Magazin


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