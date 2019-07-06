Son Dakika Haberleri: Ayrılığa dayanamayan polis meslektaşlarını yasa boğdu
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Ayrılığa dayanamayan polis meslektaşlarını yasa boğdu

8 dakika önce

Muğla'da nişanlı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan Kara (27) beylik tabancasıyla kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

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Muğla'da nişanlı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan Kara (27) beylik tabancasıyla kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Kara'nın meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, bugün Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi. Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katından gelen silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdıktan sonra salonda meslektaşları Kaan Kara'yı kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Nişanlısı ile tartıştıktan sonra yaşamına son verdiği öğrenilen Kara'nın meslektaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
Polis, Muğla, 3. Sayfa
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