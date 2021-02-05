Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü

İtalya'nın Minervino di Lecce şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Sonia Di Maggio, eski sevgilisinin kıskançlık krizi sonrası 20 kez bıçaklanarak öldürüldü. Sonia'nın erkek arkadaşı, 39 yaşındaki Salvatore Carfora'nın kendisine saldırdığını söyledi. Çıkan kavgayı engellemek isteyen genç kadın, iki erkeği ayırmak isterken önce boğazlandı sonra eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü.

CİNAYET İÇİN HAZIRLIKLIYMIŞ

Sonia'nın eski erkek arkadaşın aşırı kıskanç olduğunu belirten yeni sevgili, Sonia'nın çalışmasına bile izin vermediğini söyledi.Genç kadının, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü için cani adamdan ayrılıp yeni erkek arkadaşı ile başka bir eve taşındığı belirtildi. Polis, bu ayrılığı hazmedemeyen Salvatore'un çifte markete gittikleri sırada pusu kurup saldırdığını söyledi.