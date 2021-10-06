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Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim - Son Dakika

Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim

06.10.2021 14:02

İstanbul'da kız arkadaşıyla ayrılan bir şahıs genç kızın ailesi ile yaşadığı eve bombalı saldırıda bulundu. Şahsa, 'Nitelikli şekilde mala zarar verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis, 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 5 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi. Mahkemede kendisini savunan şahıs, eski kız arkadaşının, kendi arkadaşlarıyla görüşmesini gururuna yediremediğini belirterek, "Dilek benim yakın arkadaşlarımla görüştüğünden namusum gitmiş gibi hissediyordum" dedi.

İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz sene, ayrıldığı kız arkadaşının evine bombalı saldırıda bulunan şahsın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti Tolga Zararsız'ın 'Nitelikli şekilde mala zarar verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 5 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

"ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞMESİ BENİ ÇILDIRTTI"

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Tolga Zararsız ile müşteki Dilek K. ve Erdoğan K. hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık Tolga Zararsız Dilek K. ile 2019 yılında arkadaşlığının başladığını söyleyerek, "İlk başlarda çok iyiydik, niyetim ciddiydi. Sonra Dilek 2020'nin Ekim ayında ilişkimizi bitirdi. Bu durumu ilk başlarda kabullenemedim doğru, bana çok zor geldi. Daha sonra Dilek benim arkadaşlarımla görüşmeye başlamış. Bu durum beni çıldırttı. Yakın arkadaşlarımla görüşmemesi için Dilek'in babasıyla görüştüm. Babası bana 'bu duruma engel olacağım' dedi ama olmadı. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldılar. Ben de bu karara bazen uydum bazen uymadım" dedi.

"NAMUSUM GİTMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Dilek K.'nın karşı binasında oturan biriyle arkadaş olduğunu söyleyen sanık Zararsız, "Arkadaş olduğum kişi Dilek dışarı çıktığında bana haber veriyordu. Dilek benim yakın arkadaşlarımla görüştüğünden namusum gitmiş gibi hissediyordum. Olayda kullandığım patlayıcılar yılbaşında havai fişek olarak kullanılan malzemelerdir. Ben bunlardan alıp daha korkunç hale nasıl getiririm diye düşündüm. Birini patlayacak diğerini patlamayacak şekilde ayarladım. Dilek dışarı çıkınca yabancı uyruklu olan arkadaşım bana haber verdi. Bir buçuk saat bekledim ama Dilek gelmedi. Evlerinin ışıkları sönüktü. Korkutmak amacıyla arka bahçe duvarının üstüne hazırladığım patlayıcıları koydum ve ateşledim. 6-7 metre kadar uzaklaşıp korunaklı bir yere girdim. Patlayıcı patladı, daha sonra kontrol ettim ve evin ışıkları yandı. Pişmanım. Öldürmeye teşebbüs etmiş olsaydım bombayı arka tarafa değil onların yatak odalarının camlarının önüne koyardım. Amacım onları korkutup Dilek'in benimle iletişime geçmesini sağlamaktı. Dilek'i hala seviyorum. Ben onları öldürecek bir insan değilim" şeklinde konuştu.

MAHKEME KANITLARI AÇIKLADI

Sanık savunmasının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Zararsız'ın Dilek K.'nın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek "Dilek'in sanıktan ayrıldığı, sanığın bu durumu kabullenmediği, suç tarihinde, sanığın yanında getirdiği patlayıcı maddeleri müştekilerin evine attığı, maddelerden birinin patladığı, 1 adet patlamamış bombanın, bomba imha ekibi tarafından daha sonra bulunduğu" ifadelerini kullandı.

EVİNDE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Mütalaada sanığın evinde yapılan aramalarda olay yerindeki patlayıcılara benzer bomba yapım yapımı malzemelerinin ele geçirildiği ve alınan raporlara göre söz konusu bombaların canlılar üzerinde öldürücü etkisinin olduğu belirtildi.

48 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanığın bomba attığı sırada evde Dilek K.'nın anne ve babası Erdoğan K. ile Nursel K.'nın bulunduğu, Dilek K.'nın ise bulunmadığı da mütalaada açıklandı. Tolga Zararsız'ın Erdoğan K. ve Nursel K. evdeyken onları öldürmeye elverişli bomba atarak 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği aktarıldı. Mütalaada sanığın 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, 2 kişiye karşı 'bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 2'şer kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık hakkında Dilek K.'ya yönelik her ne kadar öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın eylemi gerçekleştirdiği sırada evde bulunmadığı gerekçesiyle Dilek K.'ya karşı 'işlenemez' suç niteliğinde bulunduğundan beraatına karar verilmesi mütalaada istendi.

TOPLAMDA 8 YIL 4 AY CEZA VERİLDİ

Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Zararsız, "Yaptığım şey doğru değil. Katılanlardan özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş bunu anladım" dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Tolga Zararsız'ın 'nitelikli şekilde mala zarar verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 5 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrılığı kabullenemediği için kız arkadaşının evine bomba atan şahıs kendini savundu: Namusum gitmiş gibi hissettim
Ayrılığı kabullenemediği için kız arkadaşının evine bomba atan şahıs kendini savundu: Namusum gitmiş gibi hissettim
Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim

Para Cezası, Türk Lirası, Mahkeme, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim - Son Dakika
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