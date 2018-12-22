Son Dakika Haberleri: Ayrılık Acısı Kayalıklara Çıkarttı.

Ayrılık Acısı Kayalıklara Çıkarttı.

2 saat önce

Ayrılık acısı kayalıklara çıkarttı.

Ayrılık acısı kayalıklara çıkarttı..."Hakkınızı helal edin" dedi, soğuktan donmak üzereyken 112 ekibinin verdiği montla ısındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki genç kayalıklara çıktı. Arkadaşlarına hakkınızı helal edin diye mesaj atan genç ekiplerin 1 saat süren operasyonu sonrası kurtarıldı.
Zonguldak'ta sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen 18 yaşında M.Y., kayalıklara çıktı. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen genç bunalıma girerek kayalıklara çıktı. Arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" diye mesaj atan M.Y.'nin arkadaşları durumu AFAD, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genci kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından genç, ekiplerin başarılı çalışması sonucunda kurtarıldı. Kayalıklardan indirilen genç 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.
"Soğuktan donan gence 112 personeli montunu verdi
Sabahın erken saatlerinde beri kayalıklarda kalan genç yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarıldı. AFAD ekipleri tarafından halatla kurtarılan ve soğuktan donan gence 112 personeli montu verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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