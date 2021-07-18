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Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı - Son Dakika

Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı

18.07.2021 09:30

Kısa bir süre önce Oğuzhan Özyakuptan ayrılan Melisa Aslı Pamuk, ayrılık acısını çabuk unuttu. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç'tan ile teknede samimi şekilde görüntülenen çiftin eğlenceli halleri dikkat çekti.

2019'da ilişki yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan haziran başında ayrılan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, yeni aşkı oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu. İkili ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi.

Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu! Teknede kendilerinden geçtiler

TEKNEDE DANS

Genç çift önce teknenin ön tarafında güneşlenirken objektife yansıdı. Daha sonra ayağa kalkıp dans eden Koç, kendisine gülen Pamuk'u da dansa kaldırdı. Bir süre birbirlerine sarılıp dans eden sevgililer, daha sonra el ele tutuşup suya atladı.

Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu! Teknede kendilerinden geçtiler
Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı

Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç, Oğuzhan Özyakup, Haziran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı - Son Dakika Magazin


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