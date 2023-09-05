Ayrılık çok yakın! Fredrik Midtsjö Pendikspor'a imzayı atıyor

"Burada yetişmez" diyenlere aldırmadı şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, kısa bir süre önce Fredrik Midtsjö için İstanbul ekibi Pendikspor ile anlaşmaya vardı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Midtsjö ile Pendikspor arasında sözleşmedeki pürüzler giderildi. Tecrübeli oyuncu, İstanbul temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Kadrosuna dünya yıldızlarını katarak transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray'ın bu transferde 2 milyon euro bonservis alacağı kaydedildi.

MOLDE'Yİ YIKMIŞTI

Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu sezon ise sadece 60 dakika süre alabilen Fredrik Midtsjo Molde maçında sezonun en kritik gollerinden birini kaydetmişti.